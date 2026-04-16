Сибіга закликав світ діяти після чергової загибелі цивільних від ударів РФ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту не звикати до постійних жертв серед українських цивільних внаслідок ударів РФ та діяти для посилення тиску на Москву.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував вранці 16 квітня, після того, як протягом попереднього вечора й ночі у низці українських міст загинули щонайменш 16 людей і десятки отримали поранення.

Сибіга зазначив, що ціллю російських ударів із застосуванням близько 700 БпЛА, балістики і крилатих ракет 15-16 квітня знову стали цивільні – у Києві загинули щонайменш четверо людей, в Одесі – вісім, на Дніпропетровщині – троє, у Запоріжжі – одна людина, ще десятки отримали поранення.

"Такі атаки не можна нормалізувати. Це воєнні злочини, які потрібно зупиняти, а винних притягувати до відповідальності. Закликаємо міжнародну спільноту негайно діяти", – заявив Сибіга.

"Зараз слід розблокувати усі рішення, необхідні для посилення тиску на агресора. Відкладати санкції проти РФ чи рішення на підтримку України – аморально, контрпродуктивно й небезпечно. Кожен день зволікань надсилає неправильні сигнали і заохочує агресора продовжувати та розширювати війну", – наголосив він.

Також очільник МЗС України повторив заклик до країн, які ще не зробили цього, висловлювати готовність долучитись до угоди щодо створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ.

Серед останніх такий крок зробили Франція, Польща та Ісландія. За словами Сибіги, з подоланням порогу у 17 держав, готових долучитися до угоди, вже виконано формальні умови для її винесення на голосування і схвалення в середині травня.