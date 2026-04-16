Мадяр хоче перенести офіс прем’єра з будівлі, де працював уряд Орбана

Лідер партії-переможиці парламентських виборів в Угорщині та очікуваний майбутній прем’єр Петер Мадяр анонсував перенесення урядового офісу з Кармелітського палацу, де працював уряд Віктора Орбана.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він розмістив у своєму X.

Лідер опозиційної "Тиси" Петер Мадяр оголосив, що визначив місце для розташування нового урядового офісу, обравши одну з будівель неподалік парламенту.

"За уряду "Тиси" офіс прем’єр-міністра буде розташовуватись не у Кармелітському палаці Замкового кварталу, де його облаштував для себе Віктор Орбан, а в одній з міністерських будівель біля парламенту", – повідомив він у своєму X.

Under the TISZA government, the Prime Minister’s Office will not be based in the Carmelite Palace in the Castle District, which Viktor Orbán had set up for himself, but in one of the ministry buildings near Parliament. – Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) April 16, 2026

Однією з причин такого рішення Мадяра можуть бути підозри про присутність прослуховуючої апаратури у будівлі, де працював Орбан.

Раніше стало відомо, що Єврокомісія відправляє своїх представників до Будапешта для початку перемовин з Мадяром стосовно розблокування мільярдів євро з фондів ЄС для Угорщини.

Читайте також: Перезавантаження Угорщини. Що змінить для України поразка Орбана та чого чекати від Мадяра.