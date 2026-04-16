Мадяр хоче перенести офіс прем’єра з будівлі, де працював уряд Орбана

Новини — Четвер, 16 квітня 2026, 12:06 — Марія Ємець

Лідер партії-переможиці парламентських виборів в Угорщині та очікуваний майбутній прем’єр Петер Мадяр анонсував перенесення урядового офісу з Кармелітського палацу, де працював уряд Віктора Орбана.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він розмістив у своєму X.

Лідер опозиційної "Тиси" Петер Мадяр оголосив, що визначив місце для розташування нового урядового офісу, обравши одну з будівель неподалік парламенту.

"За уряду "Тиси" офіс прем’єр-міністра буде розташовуватись не у Кармелітському палаці Замкового кварталу, де його облаштував для себе Віктор Орбан, а в одній з міністерських будівель біля парламенту", – повідомив він у своєму X.

Однією з причин такого рішення Мадяра можуть бути підозри про присутність прослуховуючої апаратури у будівлі, де працював Орбан. 

Раніше стало відомо, що Єврокомісія відправляє своїх представників до Будапешта для початку перемовин з Мадяром стосовно розблокування мільярдів євро з фондів ЄС для Угорщини.

Угорщина Мадяр
