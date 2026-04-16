Мадьяр хочет перенести офис премьера из здания, где работало правительство Орбана

Лидер партии-победительницы парламентских выборов в Венгрии и ожидаемый будущий премьер Петер Мадьяр анонсировал перенос правительственного офиса из Кармелитского дворца, где работало правительство Виктора Орбана.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он разместил в своем X.

Лидер оппозиционной "Тисы" Петер Мадьяр объявил, что определил место для расположения нового правительственного офиса, выбрав одно из зданий недалеко от парламента.

"При правительстве "Тисы" офис премьер-министра будет располагаться не в Кармелитском дворце Замкового квартала, где его обустроил для себя Виктор Орбан, а в одном из министерских зданий возле парламента", – сообщил он в своем X.

Under the TISZA government, the Prime Minister’s Office will not be based in the Carmelite Palace in the Castle District, which Viktor Orbán had set up for himself, but in one of the ministry buildings near Parliament. – Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) April 16, 2026

Одной из причин такого решения Мадьяра могут быть подозрения о присутствии прослушивающей аппаратуры в здании, где работал Орбан.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия отправляет своих представителей в Будапешт для начала переговоров с Мадьяром относительно разблокирования миллиардов евро из фондов ЕС для Венгрии.

