Мадьяр хочет перенести офис премьера из здания, где работало правительство Орбана

Новости — Четверг, 16 апреля 2026, 12:06 — Мария Емец

Лидер партии-победительницы парламентских выборов в Венгрии и ожидаемый будущий премьер Петер Мадьяр анонсировал перенос правительственного офиса из Кармелитского дворца, где работало правительство Виктора Орбана.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он разместил в своем X.

Лидер оппозиционной "Тисы" Петер Мадьяр объявил, что определил место для расположения нового правительственного офиса, выбрав одно из зданий недалеко от парламента.

"При правительстве "Тисы" офис премьер-министра будет располагаться не в Кармелитском дворце Замкового квартала, где его обустроил для себя Виктор Орбан, а в одном из министерских зданий возле парламента", – сообщил он в своем X.

Одной из причин такого решения Мадьяра могут быть подозрения о присутствии прослушивающей аппаратуры в здании, где работал Орбан.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия отправляет своих представителей в Будапешт для начала переговоров с Мадьяром относительно разблокирования миллиардов евро из фондов ЕС для Венгрии.

