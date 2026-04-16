Словаччина екстрадує до Чехії підозрювану у підпалі збройового заводу 

Словаччина у четвер передасть Чехії громадянку США, яку Прага звинувачує у навмисному підпалі об’єкта збройового заводу LPP Holding у Пардубіце.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CT24.

Американка, затримана в Словаччині у зв’язку з пожежею на заводі, погодилася на екстрадицію до Чехії. Вже в четвер окружний суд у Пардубіце може розглянути можливе взяття під варту.

У справі про пожежу на підприємстві з виробництва зброї було затримано п'ять підозрюваних у Чехії, ще трьох осіб у Польщі та одну людину в Болгарії. Прага звинувачує затриманих у терористичному нападі та участі в терористичній групі. За це їм загрожує до двадцяти років ув'язнення.

Нагадаємо, 20 березня невідомі підпалили приміщення збройового заводу компанії LPP Holding у чеському місті Пардубіце. Відповідальність за пожежу на заводі взяла на себе маловідома група Earthquake Faction, яка протестує проти співпраці з Ізраїлем.

У компанії LPP Holding заперечують співпрацю з ізраїльськими виробниками. Водночас відомо, що на заводі, який зазнав пожежі, виготовлялися дрони для України.

Чеська газета Mlada Fronta Dnes з посиланням на джерела повідомила, що реальною метою атаки могло бути виробництво безпілотників для України, а "антиізраїльська акція" – лише маскування. Влада розслідує можливий російський слід.

