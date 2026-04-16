Словакия экстрадирует в Чехию подозреваемую в поджоге оружейного завода

Словакия в четверг передаст Чехии гражданку США, которую Прага обвиняет в умышленном поджоге объекта оружейного завода LPP Holding в Пардубице.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CT24.

Американка, задержанная в Словакии в связи с пожаром на заводе, согласилась на экстрадицию в Чехию. Уже в четверг окружной суд в Пардубице может рассмотреть возможное взятие под стражу.

По делу о пожаре на оружейном предприятии были задержаны пять подозреваемых в Чехии, еще три человека в Польше и один человек в Болгарии. Прага обвиняет задержанных в террористическом нападении и участии в террористической группе. За это им грозит до двадцати лет заключения.

Напомним, 20 марта неизвестные подожгли помещение оружейного завода компании LPP Holding в чешском городе Пардубице. Ответственность за пожар на заводе взяла на себя малоизвестная группа Earthquake Faction, которая протестует против сотрудничества с Израилем.

В компании LPP Holding отрицают сотрудничество с израильскими производителями. В то же время известно, что на заводе, который подвергся пожару, изготавливались дроны для Украины.

Чешская газета Mlada Fronta Dnes со ссылкой на источники сообщила, что реальной целью атаки могло быть производство беспилотников для Украины, а "антиизраильская акция" – лишь маскировка. Власти расследуют возможный российский след.

