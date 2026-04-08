У Польщі заарештували підозрюваного у підбурюванні до підпалу чеського заводу
Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало третього підозрюваного, якого звинувачують у пособництві та підбурюванні до підпалу заводу зброї в чеському Пардубіце.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомив речник агентства Яцек Добжинський на платформі X.
Затримання 23-річного поляка відбулося в Зеленій Гурі.Чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді арешту на 3 місяці.
На підставі матеріалів, зібраних правоохоронцями, Мазовецька прокуратура розпочала слідство у цій справі.
Минулого тижня Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало двох поляків, який підозрюють у пособництві та підбурюванні до підпалу приміщення заводу в Пардубіце. Арешти відбулися у співпраці з чеськими правоохоронцями.
Нагадаємо, у ніч на 20 березня невідомі підпалили приміщення збройового заводу компанії LPP Holding у чеському місті Пардубіце. Відповідальність за пожежу на заводі взяла на себе маловідома група Earthquake Faction, яка протестує проти співпраці з Ізраїлем.
У компанії LPP Holding заперечили співпрацю з ізраїльськими виробниками. Водночас відомо, що на заводі, який зазнав пожежі, виготовлялися дрони для України. Чеська газета Mlada Fronta Dnes з посиланням на джерела повідомила, що реальною метою атаки могло бути виробництво безпілотників для України.
