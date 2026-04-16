ЗМІ: проіранська група заявила про причетність до атаки на ізраїльський ресторан в Мюнхені

Проіранське угруповання "Харакат Ашаб аль-Ямін аль-Ісламія" взяло на себе відповідальність за напад на ізраїльський ресторан у Мюнхені 9 квітня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила газета Süddeutsche Zeitung.

Члени угруповання заявили про свою причетність до атаки у відео, яке поширилося соцмережами, зокрема у Telegram.

Відео починається з письмової погрози, яку також переклали на іврит та німецьку мову. "Це могло статися того дня, і сіоністи були б убиті. Ніколи не наближайтеся до сіоністських об’єктів", – йдеться в тексті.

Після цього у відео з’являється фото ресторану із написом "ціль". Воно закінчується кадрами зі ЗМІ, на яких показано збір доказів на місці злочину та логотип угруповання.

Німецькі служби безпеки наразі перевіряють справжність відео.

Окрім того, поліція Мюнхена отримала докази з місця злочину та свідчення, які вказують на те, що двоє чоловіків прикріпили вибухові пристрої до вікон ресторану в районі Максфорштадт приблизно о 00:45. Між двома вибухами, які зафіксувала камера спостереження в приміщенні, пройшла майже хвилина. Після цього, як вважається, автомобіль з підозрюваними покинув місце злочину.

Як відомо, у Мюнхені вночі 9 квітня невідомі скоїли напад на ізраїльський заклад із застосуванням піротехнічних пристроїв. Постраждалих внаслідок атаки немає.

Якщо причетність "Харакат Ашаб аль-Ямін аль-Ісламія" до атаки у Мюнхені підтвердиться, це стане першим нападом цього угруповання на території Німеччини.

Ця проіранська група нещодавно взяла на себе відповідальність за серію нападів на об’єкти єврейської громади у Бельгії, Нідерландах та Британії.

У Франції також припускають, що угруповання відповідальне за спробу підриву перед будівлею Bank of America у Парижі.

"Харакат Ашаб аль-Ямін аль-Ісламія" також заявляло про причетність до вибуху біля єврейської школи в Амстердамі.