СМИ: проиранская группа заявила о причастности к атаке на израильский ресторан в Мюнхене

Проиранская группировка "Харакат Ашаб аль-Ямин аль-Исламия" взяла на себя ответственность за нападение на израильский ресторан в Мюнхене 9 апреля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила газета Süddeutsche Zeitung.

Члены группировки заявили о своей причастности к атаке в видео, которое распространилось по соцсетям, в частности в Telegram.

Видео начинается с письменной угрозы, которую также перевели на иврит и немецкий язык. "Это могло произойти в тот день, и сионисты были бы убиты. Никогда не приближайтесь к сионистским объектам", – говорится в тексте.

После этого в видео появляется фото ресторана с надписью "цель". Оно заканчивается кадрами из СМИ, на которых показан сбор доказательств на месте преступления и логотип группировки.

Немецкие службы безопасности сейчас проверяют подлинность видео.

Кроме того, полиция Мюнхена получила доказательства с места преступления и показания свидетелей, которые указывают на то, что двое мужчин прикрепили взрывные устройства к окнам ресторана в районе Максфорштадт примерно в 00:45. Между двумя взрывами, которые зафиксировала камера наблюдения в помещении, прошла почти минута. После этого, как считается, автомобиль с подозреваемыми покинул место преступления.

Как известно, в Мюнхене ночью 9 апреля неизвестные совершили нападение на израильское заведение с применением пиротехнических устройств. Пострадавших в результате атаки нет.

Если причастность "Харакат Ашаб аль-Ямин аль-Исламия" к атаке в Мюнхене подтвердится, это станет первым нападением этой группировки на территории Германии.

Эта проиранская группа недавно взяла на себя ответственность за серию нападений на объекты еврейской общины в Бельгии, Нидерландах и Великобритании.

Во Франции также предполагают, что группировка ответственна за попытку подрыва перед зданием Bank of America в Париже.

"Харакат Ашаб аль-Ямин аль-Исламия" также заявляла о причастности к взрыву возле еврейской школы в Амстердаме.