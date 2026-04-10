Поліція Мюнхена розслідує антисемітський мотив у нападі на ізраїльський ресторан

У Мюнхені невідомі кинули піротехніку в будівлю ізраїльського ресторану, поліція підозрює, що мотивом нападу був антисемітизм.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Der Spiegel.

Вночі 9 квітня вже після закриття ресторану невідомі скоїли напад на заклад із застосуванням піротехнічних пристроїв. Постраждалих внаслідок атаки немає, а зловмисників ще шукають.

"Згідно з поточним станом розслідування, вітрини магазинів були пошкоджені силою, а в ресторан кинуті піротехнічні пристрої", – заявила поліція.

Про напад правоохоронців повідомив місцевий житель близько 00:45. Він почув три гучні вибухи, що доносилися з ресторану в районі Максфорштадт. Патруль, що прибув на місце події, виявив, що вікна закладу розбиті в трьох місцях. Майнові збитки оцінюються в кілька тисяч євро.

За даними Дослідницького та інформаційного центру з питань антисемітизму (RIAS), кількість антисемітських інцидентів у Баварії різко зросла після терористичного нападу ХАМАС на Ізраїль у жовтні 2023 року, в результаті якої загинуло понад 1000 ізраїльтян, та подальшої війни в Газі, в якій загинули тисячі палестинських цивільних.

Нагадаємо, цього тижня у Стамбулі перед площею, де розташоване консульство Ізраїлю, троє озброєних нападників атакували поліцейських, які забезпечували охорону будівлі.

А в Нідерландах продовжують розслідування вибуху, який стався пізно ввечері 3 квітня біля офісу проізраїльської християнської асоціації.

Нещодавно поліція Нідерландів заявила, що відповідальність за вибух біля офісної будівлі в Амстердамі взяла на себе екстремістська організація, яка раніше заявляла про причетність до вибуху біля єврейської школи в тому ж районі.