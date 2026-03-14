В Амстердамі стався вибух біля єврейської школи

13 березня ввечері біля зовнішньої стіни єврейської школи в Амстердамі стався вибух.

Поліція і пожежна служба швидко прибули на місце події, і матеріальні збитки були обмежені.

Мер Амстердама Фемке Халсема заявила про цілеспрямований напад на єврейську громаду. Вона ставиться до цього дуже серйозно.

"Це боягузливий акт агресії проти єврейської громади. Я розумію страх і гнів євреїв Амстердама. Вони все частіше стикаються з антисемітизмом, і це неприйнятно. Школа має бути місцем, де діти можуть безпечно отримувати уроки. Амстердам має бути місцем, де євреї можуть безпечно жити", – заявила Халсема.

За повідомленням поліції, є відеозаписи розміщення та детонації вибухівки. У зв'язку з попередніми інцидентами в єврейських установах у Льєжі, Бельгія, і буквально напередодні в Роттердамі, заходи безпеки були ще більше посилені. Єврейські школи та установи в Амстердамі вже давно перебувають під постійною охороною.

У соціальних мережах також поширюється відео, на якому видно вибух, після якого хтось від'їжджає на скутері. На кадрах видно той самий логотип, що і на відео підпалу в Роттердамі. Центр інформації та документації Ізраїлю заявив в Х, що це логотип ісламського руху "Харакат Ашаб аль-Ямін аль-Ісламія". Цей рух також взяв на себе відповідальність за напад на синагогу в Льєжі на початку цього тижня.

Напередодні за вибух у Роттердамі було заарештовано чотирьох підлітків. Вони були затримані в машині біля іншої синагоги. За словами поліції, поки що незрозуміло, чи були у них ще якісь плани.