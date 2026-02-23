Польща затримала білоруса, якого підозрюють у шпигунстві

Польське Агентство внутрішньої безпеки (ABW) затримало білоруса, якого підозрюють у шпигунстві на користь білоруської військової розвідки.

Про це заявив у понеділок, 23 лютого, речник Національної прокуратури Пшемислав Новак, пише RMF24, передає "Європейська правда".

Павлов Т. був затриманий співробітниками ABW за підозрою у шпигунстві на користь білоруської військової розвідки. Його доставили до Мазовецького відділення Департаменту організованої злочинності та корупції Національної прокуратури у Варшаві.

За словами речника, прокурор висунув чоловікові звинувачення у шпигунстві.

Чоловіка звинувачують в участі у діяльності білоруської розвідки в період з червня 2024 року по лютий 2026 року. Як стверджують у Польщі, у його завдання входило проведення розвідки об'єктів критичної інфраструктури, а також об'єктів, важливих для оборони Польщі та НАТО.

Речник заявив, що білорус діяв на території Польщі, Німеччини та Литви.

Наразі відомо, що білоруса заарештували на три місяці. Йому загрожує щонайменше п'ять років ув'язнення.

Служби наголошують, що арешт і пред'явлення звинувачень чоловікові стали результатом співпраці Агентства внутрішньої безпеки та німецької (BfV) і литовської (VSD) служб.

Нагадаємо, 16 лютого біля станції Пулави у Люблінському воєводстві громадянин Молдови активував стоп-кран на потязі, що прямував в Україну з 37 цистернами нафти, його затримали на місці. Повідомляли, що він в’їхав до Польщі через КПП "Тересполь" – тобто з території Білорусі.

Розслідування почали не за фактом спроби диверсії, а як дій, що могли призвести до аварії поїзда з небезпечним вантажем.

Поліцейські, які втрутилися, виконували службу в рамках операції, що була розпочата в середині листопада після виявлення акту диверсії на цій залізничній лінії.