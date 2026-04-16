В Польше задержали военного по подозрению в шпионаже в пользу РФ

Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) задержало солдата Сил территориальной обороны по обвинению в шпионаже в пользу российской разведки.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Солдата 12-й бригады территориальной обороны Польши Ярослава К. задержали 30 марта. Прокуратура обвиняет его в сотрудничестве с российской разведкой.

По данным следствия, мужчина якобы работал на иностранную разведку с июля 2023 года по апрель 2024 года. Отмечается, что он вступил в ряды Вооруженных сил территориальной обороны только в марте 2024 года, предварительно пройдя добровольную военную службу.

Ярослав К. не скрывал своих пророссийских взглядов. Он регулярно публиковал антиукраинский, пророссийский и антизападный контент в социальных сетях.

По данным правоохранителей, непосредственно перед арестом он участвовал в митингах неофашистского движения Rodacy Kamraci, где произносил антиукраинские и антисемитские речи. Позиция мужчины вызвала вопросы относительно эффективности проверки кандидатов в Силы территориальной обороны.

Во время службы Ярослав К. имел доступ к информации с грифом "ограниченный доступ", включая приказы, планы учений и персональные данные других солдат. Однако, согласно заявлению командования, такой доступ предоставляется на общих основаниях, а задержанный солдат не участвовал в охране польской границы и в каких-либо операциях, связанных с национальной безопасностью.

Несмотря на обвинения, суд решил не содержать Ярослава К. под стражей, посчитав доказательства его шпионажа недостаточными. Прокуратура не согласна с этим решением и требует ареста, подчеркивая, что приведенные факты подтверждают деятельность мужчины в пользу России.

Напомним, в феврале польское Агентство внутренней безопасности задержало белоруса, которого подозревают в шпионаже в пользу белорусской военной разведки.

Еще ранее в Польше задержали гражданина Молдовы за вмешательство в движение грузового поезда, который должен был следовать в Украину.

Также сообщалось, что в стране взяли под стражу давнего сотрудника Министерства обороны, которого подозревают в шпионаже в интересах России.