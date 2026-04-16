Британія перерахувала Україні майже $1 млрд за рахунок знерухомлених активів РФ

Україна отримала останній транш від Великої Британії обсягом 752 млн фунтів стерлінгів (близько 1 млрд доларів США) у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Про це повідомили в українському Мінфіні, передає "Європейська правда".

Кошти буде спрямовано на посилення української обороноздатності.

"Вдячний Уряду Великої Британії за послідовну й рішучу підтримку України у протидії російській агресії вже п'ятий рік повномасштабної війни. Надане фінансування має цільове призначення та буде спрямовано на забезпечення пріоритетних потреб сектору безпеки й оборони", – наголосив міністр фінансів Сергій Марченко.

У відомстві нагадали, що 1 березня 2025 року міністр фінансів України Сергій Марченко та його британська колега Рейчел Рівз підписали угоду про надання Україні 2,26 млрд фунтів стерлінгів (близько 3 млрд доларів США) на оборонні потреби.

Перші два транші загальним обсягом 1,5 млрд фунтів стерлінгів Україна отримала в березні та квітні 2025 року.

Механізм країн-членів G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) обсягом до 50 млрд доларів США передбачає спрямування Україні кредиту, який погашається за рахунок прибутків, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів.

У 2024-2025 роках країни G7 та ЄС вже надали Україні майже 28 млрд доларів США фінансування в рамках ERA.

