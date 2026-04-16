Великобритания перечислила Украине почти 1 млрд долларов за счет замороженных активов РФ

Украина получила последний транш от Великобритании в размере 752 млн фунтов стерлингов (около 1 млрд долларов США) в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Об этом сообщили в украинском Минфине, передает "Европейская правда".

Средства будут направлены на укрепление обороноспособности Украины.

"Благодарен правительству Великобритании за последовательную и решительную поддержку Украины в противодействии российской агрессии уже пятый год полномасштабной войны. Предоставленное финансирование имеет целевое назначение и будет направлено на обеспечение приоритетных потребностей сектора безопасности и обороны", – подчеркнул министр финансов Сергей Марченко.

В ведомстве напомнили, что 1 марта 2025 года министр финансов Украины Сергей Марченко и его британская коллега Рэйчел Ривз подписали соглашение о предоставлении Украине 2,26 млрд фунтов стерлингов (около 3 млрд долларов США) на оборонные нужды.

Первые два транша общим объемом 1,5 млрд фунтов стерлингов Украина получила в марте и апреле 2025 года.

Механизм стран-членов G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) объемом до 50 млрд долларов США предусматривает предоставление Украине кредита, который погашается за счет доходов, полученных от замороженных российских суверенных активов.

В 2024-2025 годах страны G7 и ЕС уже предоставили Украине почти 28 млрд долларов США финансирования в рамках ERA.

После того, как партия действующего премьер-министра Венгрии потерпела поражение на выборах 12 апреля, в Европейском Союзе надеются на скорейшее разблокирование кредита ЕС на сумму 90 млрд евро для Украины и 20-го пакета санкций ЕС против России.

Стало известно, что первый транш военной помощи Украине, которая будет передана в рамках кредита ЕС на сумму 90 млрд евро, будет направлен на закупку дронов украинского производства.