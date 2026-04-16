У Лондоні затримали трьох осіб після спроби підпалу офісу перськомовного медіа

У Лондоні поліція затримала трьох осіб, серед яких 16-річний підліток, після інциденту зі спробою підпалу офісу медіаорганізації, що веде мовлення перською мовою.

Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".

Як повідомляється, у середу, 15 квітня, під час патрулювання району Вемблі на північному заході столиці Британії правоохоронці отримали сигнал про те, що невідомі кинули запалений предмет у бік будівлі медіа.

Приблизно о 20:30 запалений контейнер упав на автостоянку поруч з офісом, де вогонь самостійно згас.

Повідомлень про постраждалих чи пошкодження майна не надходило.

Пізніше поліція затримала трьох осіб, серед яких 16-річний підліток. Наразі правоохоронці розслідують обставини інциденту та мотиви підозрюваних.

