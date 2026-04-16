В Лондоне задержали трех человек после попытки поджога офиса персидскоязычного медиа

В Лондоне полиция задержала трех человек, среди которых 16-летний подросток, после инцидента с попыткой поджога офиса медиаорганизации, вещающей на персидском языке.

Об этом пишет Sky News, передает "Европейская правда".

Как сообщается, в среду, 15 апреля, во время патрулирования района Уэмбли на северо-западе столицы Великобритании правоохранители получили сигнал о том, что неизвестные бросили зажженный предмет в сторону здания медиа.

Примерно в 20:30 зажженный контейнер упал на автостоянку рядом с офисом, где огонь самостоятельно погас.

Сообщений о пострадавших или повреждении имущества не поступало.

Позже полиция задержала трех человек, среди которых 16-летний подросток. Сейчас правоохранители расследуют обстоятельства инцидента и мотивы подозреваемых.

