У Британії затримали підозрюваних у спробі підпалу синагоги

У Британії затримали двох осіб після спроби нападу на синагогу у Лондоні.

Про це пише Politico, передає "Європейська правда".

Правоохоронці повідомили, що затримали 47-річну жінку та 46-річного чоловіка у Ватфорді, місті на північ від столиці.

Поліція розглядає цей інцидент як злочин на ґрунті антисемітизму.

За даними поліції, камери відеоспостереження зафіксували двох осіб у темному одязі та балаклавах, які наблизилися до реформістської синагоги незадовго після опівночі в середу, 15 квітня.

Вони поставили дві скляні пляшки, в яких, як підозрюється, був бензин, біля вікон синагоги та кинули цеглину в будівлю.

Нагадаємо, у ніч проти 23 березня на півночі Лондона згоріли чотири машини швидкої допомоги, що належать єврейській громадській організації. Через вибухи балонів всередині охоплених вогнем авто були вибиті шибки у прилеглій будівлі.

Минулого тижня у Стамбулі перед площею, де розташоване консульство Ізраїлю, троє озброєних нападників атакували поліцейських, які забезпечували охорону будівлі.