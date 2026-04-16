У Британії затримали підозрюваних у спробі підпалу синагоги
У Британії затримали двох осіб після спроби нападу на синагогу у Лондоні.
Про це пише Politico, передає "Європейська правда".
Правоохоронці повідомили, що затримали 47-річну жінку та 46-річного чоловіка у Ватфорді, місті на північ від столиці.
Поліція розглядає цей інцидент як злочин на ґрунті антисемітизму.
За даними поліції, камери відеоспостереження зафіксували двох осіб у темному одязі та балаклавах, які наблизилися до реформістської синагоги незадовго після опівночі в середу, 15 квітня.
Вони поставили дві скляні пляшки, в яких, як підозрюється, був бензин, біля вікон синагоги та кинули цеглину в будівлю.
Нагадаємо, у ніч проти 23 березня на півночі Лондона згоріли чотири машини швидкої допомоги, що належать єврейській громадській організації. Через вибухи балонів всередині охоплених вогнем авто були вибиті шибки у прилеглій будівлі.
Минулого тижня у Стамбулі перед площею, де розташоване консульство Ізраїлю, троє озброєних нападників атакували поліцейських, які забезпечували охорону будівлі.