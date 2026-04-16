У Єврокомісії кажуть, що ЄС та НАТО будуть співпрацювати, аби зміцнити відносини

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте наголосила на необхідності зміцнення відносин між ЄС та НАТО.

Про це вона написала у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Фон дер Ляєн та Рютте підбили підсумки спільної роботи з посилення європейської оборони та продовження підтримки України.

Також вони обговорили майбутній саміт НАТО та шляхи збільшення обсягів виробництва оборонної промисловості в Європі.

"Нам потрібно більше інвестувати, виробляти більше і робити це швидше. З огляду на зростання глобальних загроз безпеці, ми домовилися тісно співпрацювати протягом найближчих тижнів, щоб зміцнити відносини між ЄС і НАТО та підготувати успішний саміт в Анкарі", – додала президентка Єврокомісії.

Варто зазначити, що це відбувається на тлі того, як американський президент Дональд Трамп заявив, що серйозно розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО.

Держсекретар США Марко Рубіо сказав, що після завершення конфлікту в Ірані Сполучені Штати переглянуть необхідність членства у НАТО.