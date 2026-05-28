ЗМІ: ЄС поки не планує призначати переговорника з Росією

Європейський Союз наразі не планує призначати головного переговірника для можливих мирних переговорів щодо врегулювання російсько-української війни.

Як пише "Європейська правда", про це заявили високопосадовці та дипломати ЄС агентству DPA.

Глава зовнішньополітичної служби ЄС Кая Каллас та ключові держави-члени, зокрема Німеччина, не вважають такий крок доцільним на цьому етапі, повідомили посадовці агентству в кулуарах неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС на Кіпрі.

За словами посадовців, Євросоюз спочатку хоче зосередитися на стратегії, а не на особистостях, зокрема на тому, які питання ЄС повинен обговорити з Росією і як він може підтримати дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення російської війни в Україні.

Тим часом очікується, що підготовка до додаткових санкцій проти Москви триватиме, оскільки посадовці ЄС заявляють, що не вірять у готовність лідера Росії Владіміра Путіна до переговорів.

За інформацією, отриманою агентством, очікується, що у четвер Європейська комісія та дипломатична служба ЄС представлять державам-членам пропозиції щодо 21-го пакета санкцій проти РФ, спрямованих на фінансовий сектор та постачальників оборонної промисловості.

У Єврокомісії заявляли, що обговорення щодо кандидатури посланця від Європейського Союзу для участі у перемовинах про мир в Україні буде доречним, коли Росія продемонструє реальну готовність до завершення війни.

Як повідомляла "Європейська правда", ЄС залишається розділеним щодо призначення європейського представника для прямого діалогу з Росією в рамках перемовин про мир в Україні.