В Еврокомиссии заявляют, что ЕС и НАТО будут сотрудничать для укрепления отношений

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте подчеркнула необходимость укрепления отношений между ЕС и НАТО.

Об этом она написала в социальной сети X, передает "Европейская правда".

Фон дер Ляйен и Рютте подвели итоги совместной работы по укреплению европейской обороны и продолжению поддержки Украины.

Также они обсудили предстоящий саммит НАТО и пути увеличения объемов производства оборонной промышленности в Европе.

"Нам нужно больше инвестировать, производить больше и делать это быстрее. Учитывая рост глобальных угроз безопасности, мы договорились тесно сотрудничать в течение ближайших недель, чтобы укрепить отношения между ЕС и НАТО и подготовить успешный саммит в Анкаре", – добавила президент Еврокомиссии.

Стоит отметить, что это происходит на фоне того, как американский президент Дональд Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность выхода Соединенных Штатов из НАТО.

Госсекретарь США Марко Рубио сказал, что после завершения конфликта в Иране Соединенные Штаты пересмотрят необходимость членства в НАТО.