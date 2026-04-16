ЗМІ: Австрія заарештувала підозрюваного у розкраданні коштів естонського фонду Slava Ukraini

Австрійська поліція заарештувала обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги, колишнього заступника міського голови Львова Геннадія Васьківа.

Про це повідомили колишній член правління естонської НКО Slava Ukraini та її ліквідатор Ільмар Рааг та Zaxid.net, передає "Європейська правда".

Рааг повідомив, що Інтерпол затримав Васьківа в Австрії після прибуття з США.

"Франківський районний суд у Львові, де триває розгляд справи Геннадія Васьківа у першій інстанції, також бере участь у офіційному запиті про екстрадицію Геннадія Васьківа до України", – сказав він, посилаючись на матеріали судової справи.

Рааг зазначив, що хоча в рішенні не вказано жодних імен, він знає, що воно стосується Васьківа, оскільки він спілкувався з українською прокуратурою щодо цього.

За словами Раага, є й інші важливі категорії звинувачень – злочини, скоєні у сфері господарської діяльності, та легалізація активів, отриманих злочинним шляхом (відмивання грошей).

Також цю інформацію Zahid.net підтвердили в юридичній компанії "Ілляшев та Партнери", яка представляє інтереси НКО Slava Ukraini у суді.

Розслідування діяльності НКО Slava Ukraini почалося у 2023 році після того, як стало відомо про переказ фондом 1,5 млн євро пожертвувань, зібраних в Естонії, приватній компанії IC Construction, у якої, ймовірно, були фіктивні власники з України.

Вся діяльність фірми була пов'язана з естонською НКО. НКО Slava Ukraini відкликала з ради голову НКО Йоганну-Марію Лехтме, яка була обрана до Рійгікогу, після чого вона відмовилася від мандата.

Тодішня прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас назвала прикрим випадком ситуацію з організацією Slava Ukraini, яка збирала гроші для України.

Державна прокуратура Естонії порушила кримінальну справу за статтею про привласнення майна для розслідування використання коштів, зібраних некомерційною організацією Slava Ukraini на підтримку України.