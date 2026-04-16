СМИ: Австрия арестовала подозреваемого в растрате средств эстонского фонда Slava Ukraini

Австрийская полиция арестовала обвиняемого в хищении эстонской помощи, бывшего заместителя городского главы Львова Геннадия Васькива.

Об этом сообщили бывший член правления эстонской НКО Slava Ukraini и ее ликвидатор Ильмар Рааг и Zaxid.net, передает "Европейская правда".

Рааг сообщил, что Интерпол задержал Васькива в Австрии по прибытии из США.

"Франковский районный суд во Львове, где идет рассмотрение дела Геннадия Васькива в первой инстанции, также участвует в официальном запросе об экстрадиции Васькива в Украину", – сказал он, ссылаясь на материалы судебного дела.

Рааг отметил, что хотя в решении не указано никаких имен, он знает, что оно касается Васькива, поскольку он общался с украинской прокуратурой по этому поводу.

По словам Раага, есть и другие важные категории обвинений – преступления, совершенные в сфере хозяйственной деятельности, и легализация активов, полученных преступным путем (отмывание денег).

Также эту информацию Zahid.net подтвердили в юридической компании "Ильяшев и Партнеры", которая представляет интересы НКО Slava Ukraini в суде.

Расследование деятельности НКО Slava Ukraini началось в 2023 году после того, как стало известно о переводе фондом 1,5 млн евро пожертвований, собранных в Эстонии, частной компании IC Construction, у которой, вероятно, были фиктивные владельцы из Украины.

Вся деятельность фирмы была связана с эстонской НКО. НКО Slava Ukraini отозвала из совета председателя НКО Йоханну-Марию Лехтме, которая была избрана в Рийгикогу, после чего она отказалась от мандата.

Тогдашняя премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала досадным случаем ситуацию с организацией Slava Ukraini, которая собирала деньги для Украины.

Государственная прокуратура Эстонии возбудила уголовное дело по статье о присвоении имущества для расследования использования средств, собранных некоммерческой организацией Slava Ukraini в поддержку Украины.