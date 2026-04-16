У США попередили, що готові тримати блокаду Ірану "стільки, скільки буде треба"

Глава Пентагону Піт Гегсет попередив іранське керівництво, що блокада іранських портів та економічний тиск триватимуть, якщо вони не "зроблять мудрий вибір".

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Гегсета наводить CNN.

Очільник американського оборонного відомства також додав, що Міністерство фінансів "максимізує економічний тиск".

"Доти й стільки, скільки буде потрібно, ми підтримуватимемо цю успішну блокаду. Але якщо Іран зробить неправильний вибір, то на нього чекають не тільки блокада, а й бомбардування інфраструктури, об'єктів енергетики та електропостачання", – зазначив він.

Гегсет додав, що "молиться" за те, щоб Іран обрав "угоду, яка знаходиться у межах вашої досяжності, для блага вашого народу, для блага всього світу".

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн повторив слова Гегсета, заявивши: "Я хотів би підкреслити, що під час цієї паузи об'єднані сили США залишаються в бойовій готовності і готові відновити великомасштабні бойові дії".

Нагадаємо, США анонсували морську блокаду після того, як перемовини з іранською делегацією у Пакистані минулими вихідними завершились без задовільних результатів.

За даними Центрального командування ЗС США (CENTCOM), до блокади залучені понад 10 тисяч американських військовослужбовців, більше десятка військових кораблів та десятки літаків.

У CENTCOM також заявляли, що зупинили усю торгівлю Ірану, яка здійснювалась морськими шляхами.