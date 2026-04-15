В армії США заявляють, що зупинили всю торгівлю Ірану через морські шляхи

У Центральному командуванні ЗС США, що опікується операціями на Близькому Сході, заявили, що зупинили усю торгівлю Ірану, яка здійснювалась морськими шляхами.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву поширили на сторінці командування від імені командувача CENTCOM, адмірала Бреда Купера.

Командувач CENTCOM заявив, що Сполучені Штати, маючи перевагу у флоті на Близькому Сході, повноцінно почали блокаду іранських портів.

"Орієнтовно 90% іранської економіки підживлюється міжнародною торгівлею, що здійснюється морськими шляхами. Менш як через 36 годин після розгортання блокади сили США повністю зупинили рух товарів до та з Ірану морським шляхом", – йдеться у заяві.

Перед цим у CENTCOM повідомили, що до блокади залучені понад 10 000 американських військовослужбовців, більше десятка військових кораблів та десятки літаків, і що за добу жодне судно не пройшло повз неї, а шість – виконали вказівку розвернутися і повернутися в іранський порт в Оманській затоці.

Раніше ЗМІ за даними сервісів морського трафіку повідомляли, що у період, коли блокада вже мала розпочатись, через Ормузьку протоку пройшли щонайменш два танкери під американськими санкціями.

Нагадаємо, США анонсували морську блокаду після того, як перемовини з іранською делегацією у Пакистані минулими вихідними завершились без задовільних результатів.

Водночас американський президент Дональд Трамп натякнув на можливість відновлення переговорів з Іраном у Пакистані в найближчі два дні.