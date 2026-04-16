В США предупредили, что готовы держать блокаду Ирана "столько, сколько будет нужно"

Глава Пентагона Пит Хегсет предупредил иранское руководство, что блокада иранских портов и экономическое давление будут продолжаться, если они не "сделают мудрый выбор".

Как сообщает "Европейская правда", заявление Хегсета приводит CNN.

Глава американского оборонного ведомства также добавил, что Министерство финансов "максимизирует экономическое давление".

"До тех пор и столько, сколько потребуется, мы будем поддерживать эту успешную блокаду. Но если Иран сделает неправильный выбор, то его ждут не только блокада, но и бомбардировки инфраструктуры, объектов энергетики и электроснабжения", – отметил он.

Хегсет добавил, что "молится" за то, чтобы Иран выбрал "соглашение, которое находится в пределах вашей досягаемости, для блага вашего народа, для блага всего мира".

Председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн повторил слова Хегсета, заявив: "Я хотел бы подчеркнуть, что во время этой паузы объединенные силы США остаются в боевой готовности и готовы возобновить крупномасштабные боевые действия".

Напомним, США анонсировали морскую блокаду после того, как переговоры с иранской делегацией в Пакистане в минувшие выходные завершились без удовлетворительных результатов.

По данным Центрального командования ВС США (CENTCOM), к блокаде привлечены более 10 тысяч американских военнослужащих, более десятка военных кораблей и десятки самолетов.

В CENTCOM также заявляли, что остановили всю торговлю Ирана, которая осуществлялась морскими путями.