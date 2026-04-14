У блокаді Ормузької протоки залучені понад 10 000 американських військових

Центральне командування США повідомило у вівторок, що у блокаді іранських портів залучені понад 10 000 американських військовослужбовців, більше десятка військових кораблів та десятки літаків.

Понад 10 000 американських військовослужбовців та 12 кораблів ВМС США беруть участь у блокаді іранських портів, яка застосовується "щодо суден усіх країн", що заходять до іранських портів або виходять з них, зазначило командування.

"Протягом перших 24 годин жоден корабель не зміг пройти через американську блокаду, а 6 торгових суден виконали вказівку американських сил розвернутися і повернутися в іранський порт в Оманській затоці", – повідомили в Центральному командуванні США.

У повідомленні Центрального командування також йдеться, що американські військові "підтримують свободу судноплавства для суден, що проходять через Ормузьку протоку". Незрозуміло, чи означає це, що американські військові зараз супроводжують торгові судна через протоку.

13 квітня США почали повну морську блокаду портів Ірану, а президент Дональд Трамп заявив, що кожен іранський корабель, який наблизиться до неї, буде знищений.

Цьому передувало оголошення президента США, що американський флот почне блокаду іранських портів і не пропускатиме "судна, які платили плату Тегерану". Йдеться про данину, яку Іран збирав з окремих танкерів, які все ж пропускав через Ормузьку протоку – до 2 млн доларів із судна.

Раніше Трамп заявив, що інші країни будуть залучені до блокади, зокрема Британія, яка має направити мінні тральщики.

Тим часом у Британії заявили, що країна не братиме участі у блокаді.