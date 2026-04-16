Глава Пентагону процитував вигаданий уривок із Біблії з фільму "Кримінальне чтиво"

Глава Пентагону Піт Гегсет хотів послатися на Біблію, обговорюючи операцію з порятунку американського пілота винищувача в Ірані, однак процитував вигаданий уривок із Біблії з фільму "Кримінальне чтиво".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Variety.

У молитві, виголошеній Гегсетом під час богослужіння в Пентагоні в середу, він прочитав вигаданий біблійний вірш, який звучить у фільмі Квентіна Тарантіно.

Це була змінена версія вірша з книги Єзекіїля 25:17, який промовляє персонаж Семюела Л. Джексона у фільмі безпосередньо перед тим, як застрелити людину.

Гегсет повідомив присутнім, що цю молитву прочитали учасники бойово-пошуково-рятувальної (CSAR) місії "Sandy One" в Ірані.

"Вони називають її CSAR 25:17, що, як я вважаю, має нагадувати уривок з книги Єзекіїля 25:17", – зазначив глава оборонного відомства США.

Закликавши всіх помолитися разом з ним, Гегсет прочитав наступне: "Шлях збитого льотчика з усіх боків оточений несправедливістю егоїстів і тиранією злих людей. Блаженний той, хто в ім’я товариства та обов’язку веде заблукалих через долину темряви, бо він є справжнім охоронцем свого брата та знахідкою для загублених дітей. І я покараю з великою помстою та лютим гнівом тих, хто намагається захопити та знищити мого брата, і ти дізнаєшся, що мій позивний – "Sandy One", коли я обрушу на тебе свою помсту. Амінь".

– Ed Krassenstein (@EdKrassen) April 16, 2026

Те, що прочитав Гегсет, було майже дослівним повторенням репліки персонажа "Кримінального чтива".

Фактичний уривок з Єзекіїля 25:17 у Біблії короля Якова, який є проголошенням божественної помсти проти філістимлян, звучить так: "І я втішу на них велику помсту з лютими докорами; і вони пізнають, що я – Господь, коли я втішу на них свою помсту".

Нещодавно президент США Дональд Трамп, коментуючи появу у соцмережі Truth Social фотографії, де він зображений в образі Ісуса Христа, заявив, що "думав, що то лікар".

Також ЗМІ повідомили, що Пентагон заборонив фотокореспондентам ЗМІ відвідувати брифінги про військовий конфлікт США та Ізраїлю з Іраном після того, як вони опублікували фотографії міністра оборони Піта Гегсета, які його співробітники визнали "непривабливими".