ЗМІ: фотокореспондентів не пускатимуть на брифінги Пентагону через погані фото Гегсета

Пентагон заборонив фотокореспондентам ЗМІ відвідувати брифінги про триваючий військовий конфлікт США та Ізраїлю з Іраном після того, як вони опублікували фотографії міністра оборони Піта Гегсета, які його співробітники визнали "непривабливими".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Washington Post з посиланням на двох осіб, обізнаних з цим рішенням, які висловилися на умовах анонімності з побоювання помсти.

Брифінг 2 березня відбувся через кілька днів після спільного військового удару по Ірану, в результаті якого 28 лютого загинув аятола Алі Хаменеї. Це також був перший виступ міністра оборони з трибуни брифінг-руму з 26 червня.

Кілька ЗМІ, зокрема Associated Press, Reuters і Getty Images, відправили фотографів на брифінг Гегсета і генерала Дена Кейна, голови Об'єднаного комітету начальників штабів.

Але після того, як вони опублікували фотографії, які мають широке розповсюдження, оскільки ліцензовані виданнями по всьому світу, співробітники Гегсета повідомили колегам, що їм не подобається вигляд міністра. Помічники Гегсета вирішили не допускати фотографів на два наступні брифінги в Пентагоні, 4 і 10 березня, за словами двох осіб, обізнаних з цим рішенням.

У своїй заяві прессекретар Пентагону Кінгслі Вілсон написав: "Щоб ефективно використовувати простір у брифінг-румі Пентагону, ми дозволяємо одного представника від кожного ЗМІ, якщо він не має акредитації, за винятком пулу. Фотографії з брифінгів негайно публікуються в Інтернеті для використання громадськістю та пресою. Якщо це шкодить бізнес-моделі певних ЗМІ, то їм слід розглянути можливість подання заявки на акредитацію в Пентагоні".

Гегсет, колишній ведучий Fox News, неодноразово конфліктував із пресою з моменту затвердження на посаді на початку другого терміну президента Дональда Трампа. Напруга досягла апогею в жовтні, коли сотні акредитованих журналістів Пентагону здали свої посвідчення, а десятки вийшли з будівлі, відмовившись підписати політику, яка забороняє журналістам запитувати будь-яку інформацію, не санкціоновану урядом.

Переговори з Асоціацією преси Пентагону щодо нової політики призвели до деяких змін, але не повністю розвіяли побоювання представників ЗМІ.