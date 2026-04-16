Глава Пентагона процитировал вымышленный отрывок из Библии из фильма "Криминальное чтиво"

Глава Пентагона Пит Хегсет хотел сослаться на Библию, обсуждая операцию по спасению американского пилота истребителя в Иране, однако процитировал вымышленный отрывок из Библии из фильма "Криминальное чтиво".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Variety.

В молитве, произнесенной Хегсетом во время богослужения в Пентагоне в среду, он прочитал вымышленный библейский стих, который звучит в фильме Квентина Тарантино.

Это была измененная версия стиха из книги Иезекииля 25:17, который произносит персонаж Сэмюэла Л. Джексона в фильме непосредственно перед тем, как застрелить человека.

Хегсет сообщил присутствующим, что эту молитву прочитали участники боево-поисково-спасательной (CSAR) миссии "Sandy One" в Иране.

"Они называют ее CSAR 25:17, что, как я полагаю, должно напоминать отрывок из книги Иезекииля 25:17", – отметил глава оборонного ведомства США.

Призвав всех помолиться вместе с ним, Хегсет прочитал следующее: "Путь сбитого летчика со всех сторон окружен несправедливостью эгоистов и тиранией злых людей. Блажен тот, кто во имя общества и долга ведет заблудших через долину тьмы, ибо он – истинный защитник своего брата и находка для потерянных детей. И я накажу с великой местью и яростным гневом тех, кто пытается захватить и уничтожить моего брата, и ты узнаешь, что мой позывной – "Sandy One", когда я обрушу на тебя свою месть. Аминь".

Wow this is embarrassing!



Pete Hegseth quoted a fake Bible verse from Pulp Fiction at a Pentagon speech and prayer session yesterday.



– Ed Krassenstein (@EdKrassen) April 16, 2026

То, что прочитал Хегсет, было почти дословным повторением реплики персонажа "Криминального чтива".

Фактический отрывок из Иезекииля 25:17 в Библии короля Якова, который является провозглашением божественной мести против филистимлян, звучит так: "И я обрушу на них великую месть с яростными упреками; и они узнают, что я – Господь, когда я обрушу на них свою месть".

Недавно президент США Дональд Трамп, комментируя появление в соцсети Truth Social фотографии, где он изображен в образе Иисуса Христа, заявил, что "думал, что это врач".

Также СМИ сообщили, что Пентагон запретил фотокорреспондентам СМИ посещать брифинги о военном конфликте США и Израиля с Ираном после того, как они опубликовали фотографии министра обороны Пита Хэгсета, которые его сотрудники сочли "непривлекательными".