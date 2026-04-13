"Думав, що то лікар": Трамп пояснив, навіщо опублікував фото себе в образі Ісуса

Президент США Дональд Трамп прокоментував появу у соцмережі Truth Social фотографії, де він зображений в образі Ісуса Христа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Зображення, на якому Трамп був представлений у вигляді Христа, що зцілює хворих в оточенні американських прапорів і орлів, було опубліковано в Truth Social пізно ввечері в неділю, незабаром після того, як президент розкритикував папу Лева XIV за виступ проти війни з Іраном.

Згодом допис зі світлиною Трампа в образі Ісуса був видалений.

Коли пізніше журналісти попросили прокоментувати ситуацію із цим фото, Трамп заявив, що, на його думку, на зображенні він був у ролі лікаря.

"Я дійсно опублікував його, і я думав, що це я в ролі лікаря, і що це має відношення до Червоного Хреста", – сказав він журналістам у Білому домі.

За його словами, "тільки фейкові новини" могли вигадати, що на зображенні він зображений в образі Ісуса.

"Я щойно про це почув і сказав: „Як вони до цього додумалися?" Це маю бути я у вигляді лікаря, який лікує людей. І я дійсно лікую людей", – сказав він.

Нагадаємо, Трамп ввечері у неділю накинувся з багатослівною критикою, що "не є його фанатом", що йому "не подобається Папа, який готовий сказати, що це ок дати Ірану володіти ядерною зброєю", та що його "не обрали би у Ватикані, якби Трамп не був президентом".

У відповідь понтифік сказав, що не боїться критики президента США Дональда Трампа і продовжить доносити ті послання, які вважає необхідними.

Згодом Трамп виступив із новими критичними заявами на адресу Папи Лева, сказавши, що той "дуже різко виступає проти того, що я роблю щодо Ірану".