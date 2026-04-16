ЗМІ: Німеччина готова відправити в Ормузьку протоку кораблі для знешкодження мін

Німеччина заявила про свою готовність направити до Ормузької протоки тральщики для знешкодження мі, але лише в рамках можливої міжнародної місії.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Згідно з публікацією, очікується, що це питання обговорюватиметься в п'ятницю в Парижі, де канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зустрінеться з президентом Франції Емманюелем Макроном, прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та очільницею уряду Італії Джорджею Мелоні.

За словами представника уряду Німеччини, федеральний уряд "готовий зробити свій внесок у забезпечення свободи судноплавства".

Це може включати "розмінування або морську розвідку", додав він.

Мерц підтвердив позицію свого уряду після зустрічі з прем'єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном, яка відбулася в Берліні в четвер.

Він наголосив, що Німеччина "в принципі готова" допомогти у забезпеченні безпеки морських шляхів, але лише за суворих умов.

До них належать стабільне перемир'я, мандат у рамках системи колективної безпеки – "бажано" від Організації Об'єднаних Націй – та офіційне схвалення як федеральним урядом, так і Бундестагом.

Мерц підкреслив, що Берлін залишається "далеким" від такого рішення.

ЗМІ раніше повідомили, що європейські країни на чолі з Великою Британією та Францією готують план, який має на меті забезпечити вільне судноплавство в Ормузькій протоці після закінчення бойових дій на Близькому Сході.

17 квітня президент Франції Емманюель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер проведуть онлайн-зустріч кількох десятків країн, щоб обговорити, як найкраще контролювати Ормузьку протоку після закінчення бойових дій. США не будуть присутні на відеоконференції, повідомили французькі та британські посадовці.

Президент США Дональд Трамп, як відомо, вже тривалий час критикує союзників за небажання активно долучитися до війни в Ірані на боці США, зокрема для розблокування Ормузької протоки, та на тлі цього почав погрожувати виходом з НАТО.