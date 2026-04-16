СМИ: Германия готова направить в Ормузский пролив корабли для обезвреживания мин

Германия заявила о своей готовности направить в Ормузский пролив тральщики для обезвреживания мин, но только в рамках возможной международной миссии.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Согласно публикации, ожидается, что этот вопрос будет обсуждаться в пятницу в Париже, где канцлер Германии Фридрих Мерц встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и главой правительства Италии Джорджией Мелони.

По словам представителя правительства Германии, федеральное правительство "готово внести свой вклад в обеспечение свободы судоходства".

Это может включать "разминирование или морскую разведку", добавил он.

Мерц подтвердил позицию своего правительства после встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином, которая состоялась в Берлине в четверг.

Он подчеркнул, что Германия "в принципе готова" помочь в обеспечении безопасности морских путей, но только при строгих условиях.

К ним относятся стабильное перемирие, мандат в рамках системы коллективной безопасности – "желательно" от Организации Объединенных Наций – и официальное одобрение как федеральным правительством, так и Бундестагом.

Мерц подчеркнул, что Берлин остается "далек" от такого решения.

СМИ ранее сообщали, что европейские страны во главе с Великобританией и Францией готовили план, цель которого – обеспечить свободное судоходство в Ормузском проливе после окончания боевых действий на Ближнем Востоке.

17 апреля президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведут онлайн-встречу с участием нескольких десятков стран, чтобы обсудить, как лучше всего контролировать Ормузский пролив после окончания боевых действий. США не будут присутствовать на видеоконференции, сообщили французские и британские официальные лица.

Президент США Дональд Трамп, как известно, уже давно критикует союзников за нежелание активно присоединиться к войне в Иране на стороне США, в частности для разблокирования Ормузского пролива, и на фоне этого начал угрожать выходом из НАТО.