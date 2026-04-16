Генсек НАТО вважає, що Україна не залишиться без американської зброї через війну в Ірані

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що Україна і надалі продовжить отримувати оплачену партнерами американську зброю, попри фактор війни на Близькому Сході.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на брифінгу 15 квітня після засідання "формату Рамштайн" (Контактної групи з оборони України).

Генсека запитали, чи отримував він чіткі запевнення від американської сторони щодо того, що Штати далі ставитимуть у пріоритет постачання Україні, а не спрямовуватимуть окремі види озброєнь на власні склади.

"Хороші новини полягають у тому, що постачання тривають, і що з обох боків Атлантики є розуміння, що ми маємо виконувати одразу дві задачі. Тобто забезпечувати поповнення наших складів – бо це проблема не лише США, а й Європи, нарощувати оборонне виробництво, і водночас – подбати, щоб в України було те, що їй потрібно у боротьбі. Тож щодо цього є згода з обох боків Атлантичного океану", – сказав Рютте.

Також він оптимістично налаштований щодо того, що партнери України і надалі знаходитимуть потрібні суми для фінансування закупівлі американської зброї через ініціативу PURL.

Президент України Володимир Зеленський публічно казав, що триваюча війна на Близькому Сході призвела до великого дефіциту постачань перехоплювачів для ЗРК Patriot, які захищають українське небо.