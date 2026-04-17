СМИ: США предупредили несколько стран Европы о задержках поставок оружия

Несколько стран Европы якобы получили предупреждение со стороны США, что часть поставок заказанного американского оружия может задержаться в связи с войной на Ближнем Востоке, что истощает американские запасы.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

Пятеро собеседников, которые общались на условиях анонимности, рассказали, что чиновники США сообщили нескольким европейским странам о вероятных задержках поставок заказанного американского оружия – из-за необходимости Штатов пополнять собственные склады в условиях продолжающейся войны на Ближнем Востоке.

Ситуация может коснуться нескольких европейских стран, в том числе в Балтии и Северной Европе.

Часть оружия, о котором идет речь, была закуплена по программе зарубежной продажи оружия (Foreign Military Sales). Среди видов вооружения – различные боеприпасы наступательного и оборонительного назначения.

Официально ответственные американские ведомства пока не предоставили комментариев по этому поводу.

Европейские чиновники разочарованы и говорят, что это ставит их в затруднительное положение.

Президент Украины Владимир Зеленский публично говорил, что продолжающаяся война на Ближнем Востоке привела к большому дефициту поставок перехватчиков для ЗРК Patriot, которые защищают украинское небо. Ранее он предупредил о необходимости готовиться к сценарию, что поставки могут совсем остановиться – однако заверил, что пока сигналов об этом не было.

В то же время генсек НАТО Марк Рютте считает, что Украина не останется без американского оружия из-за войны в Иране.