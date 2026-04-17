Міністр оборони Естонії впевнений у відданості США НАТО

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур висловив впевненість, що НАТО не загрожує розпад, а Сполучені Штати допоможуть захистити європейські країни у разі нападу Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", міністр заявив під час візиту до Вільнюса, передає Reuters.

Його заяви прозвучали на тлі зростання напруги між США та іншими союзниками по НАТО, яких американський президент Дональд Трамп критикує за відсутність підтримки на Близькому Сході.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур порівняв нинішню напруженість в Альянсі з тривалим шлюбом.

"Не буває 50 років абсолютно гладкого плавання. У вас є розбіжності та проблеми, і вам потрібно їх вирішити", – сказав він.

Певкур запевнив, що США потребують Європи для своїх військових потреб так само як Європа потребує США, а тому він не вірить у розпад НАТО.

Водночас він впевнений що Європа зараз не готова самостійно протистояти військовим загрозам.

Міністр пояснив, що більшість членів НАТО не дотримуються тогорічної угоди глав країн-членів НАТО щодо збільшення своїх витрат щонайменше до 5% валового внутрішнього продукту, чого вимагав Трамп.

Певкур також переконаний, що Альянс має зосередитися на допомозі у припиненні конфлікту в Ірані, стверджуючи, що це може дозволити Сполученим Штатам перемикнути більше уваги на Україну.

"Щойно це буде вирішено, з’явиться шанс привернути більше уваги США до України, Для нашого регіону це залишається головною проблемою" – пояснив він.

Нагадаємо, на тлі війни в Ірані Трамп заявив, що серйозно розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО.

Держсекретар США Марко Рубіо сказав, що після завершення конфлікту в Ірані Сполучені Штати переглянуть необхідність членства у НАТО.

За даними ЗМІ, Білий дім розглядає план покарання деяких членів НАТО, які, на думку президента Дональда Трампа, не допомогли США та Ізраїлю під час війни в Ірані.