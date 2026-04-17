Министр обороны Эстонии уверен в приверженности США НАТО

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур выразил уверенность в том, что НАТО не грозит распад, а Соединенные Штаты помогут защитить европейские страны в случае нападения России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", министр заявил во время визита в Вильнюс, передает Reuters.

Его заявления прозвучали на фоне роста напряженности между США и другими союзниками по НАТО, которых американский президент Дональд Трамп критикует за отсутствие поддержки на Ближнем Востоке.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сравнил нынешнюю напряженность в Альянсе с длительным браком.

"Не бывает 50 лет абсолютно гладкого плавания. У вас есть разногласия и проблемы, и вам нужно их решить", – сказал он.

Певкур заверил, что США нуждаются в Европе для своих военных нужд так же, как Европа нуждается в США, и поэтому он не верит в распад НАТО.

В то же время он уверен, что Европа сейчас не готова самостоятельно противостоять военным угрозам.

Министр пояснил, что большинство членов НАТО не соблюдают прошлогоднее соглашение глав стран-членов НАТО об увеличении своих расходов как минимум до 5% валового внутреннего продукта, чего требовал Трамп.

Певкур также убежден, что Альянс должен сосредоточиться на помощи в прекращении конфликта в Иране, утверждая, что это может позволить Соединенным Штатам переключить больше внимания на Украину.

"Как только это будет решено, появится шанс привлечь больше внимания США к Украине. Для нашего региона это остается главной проблемой", – пояснил он.

Напомним, на фоне войны в Иране Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность выхода Соединенных Штатов из НАТО.

Госсекретарь США Марко Рубио сказал, что после завершения конфликта в Иране Соединенные Штаты пересмотрят необходимость членства в НАТО.

По данным СМИ, Белый дом рассматривает план наказания некоторых членов НАТО, которые, по мнению президента Дональда Трампа, не помогли США и Израилю во время войны в Иране.