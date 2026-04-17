Бабіш пообіцяв Рютте, що Чехія виконуватиме зобов’язання щодо НАТО

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте заявив, що Прага працює над виконанням своїх зобов'язань щодо оборонних видатків.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляють České Noviny.

Уряд Чехії зіштовхнувся з критикою за те, що в бюджеті цього року на оборону виділено менше як 2% валового внутрішнього продукту (ВВП). На саміті НАТО в Гаазі 2025 року союзники зобов'язалися досягти 5%.

Під час зустрічі Бабіш заявив Рютте, що його уряд вважає обороноздатність країни та зобов’язання перед НАТО пріоритетом. Прем’єр стверджує, що чеський уряд і представники Альянсу мають різні дані щодо витрат та їхньої частки у ВВП, тому вони обміняються ними та обговорять їх перед самітом в Анкарі в липні.

"Важливо, щоб ми знали очікування один одного та наші можливості", – заявив Бабіш.

Прем'єр-міністр також пояснив, що обсяг оборонних витрат Чехії за останні роки зріс вчетверо завдяки зростанню ВВП країни, хоч це і не виражається у відсотках, витрачених на оборону.

"Я розумію, що правила базуються на відсотках від ВВП. Я колись пояснював це президенту Трампу в НАТО, що у всіх нас різний ВВП. Але ми зробимо все, щоб просто виконати всі наші зобов'язання", – пообіцяв він генсеку НАТО.

Генсек НАТО заявив, що Чехія є надійним союзником з моменту вступу до Альянсу та рішуче налаштована зробити внесок у спільну оборону. Він нагадав, що НАТО минулого року вирішив збільшити витрати на оборону через ситуацію з безпекою у світі до 5%.

"Збільшення витрат на оборону є необхідним для того, щоб ми мали сили, ресурси та можливості для захисту наших громадян. Ми знаємо, і це стосується всіх союзників, що ухвалювати рішення щодо бюджетів та збільшувати витрати на оборону непросто. Однак, зрештою, безпека є основою процвітання", – сказав він.

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел та уряд сперечаються щодо політики витрат на оборону. Павел неодноразово критикував запланований обсяг видатків на оборону Чехії, з яким вона може опинитися серед "аутсайдерів" у НАТО.

Посол США при НАТО Метью Вітакер розкритикував рішення Чехії щодо видатків на оборону, які не досягають навіть попередньої мети у 2% ВВП.

