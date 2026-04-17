Бабиш пообещал Рютте, что Чехия будет выполнять обязательства по НАТО

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил, что Прага работает над выполнением своих обязательств по оборонным расходам.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщают České Noviny.

Правительство Чехии столкнулось с критикой за то, что в бюджете этого года на оборону выделено менее 2% валового внутреннего продукта (ВВП). На саммите НАТО в Гааге в 2025 году союзники обязались достичь 5%.

Во время встречи Бабиш заявил Рютте, что его правительство считает обороноспособность страны и обязательства перед НАТО приоритетом. Премьер утверждает, что чешское правительство и представители Альянса имеют разные данные по расходам и их доле в ВВП, поэтому они обменяются ими и обсудят их перед саммитом в Анкаре в июле.

"Важно, чтобы мы знали ожидания друг друга и наши возможности", – заявил Бабиш.

Премьер-министр также пояснил, что объем оборонных расходов Чехии за последние годы вырос в четыре раза благодаря росту ВВП страны, хотя это и не отражается в процентах, затрачиваемых на оборону.

"Я понимаю, что правила основаны на процентах от ВВП. Я когда-то объяснял это президенту Трампу в НАТО, что у всех нас разный ВВП. Но мы сделаем все, чтобы просто выполнить все наши обязательства", – пообещал он генсеку НАТО.

Генсек НАТО заявил, что Чехия является надежным союзником с момента вступления в Альянс и решительно настроена внести вклад в общую оборону. Он напомнил, что НАТО в прошлом году решило увеличить расходы на оборону из-за ситуации с безопасностью в мире до 5%.

"Увеличение расходов на оборону необходимо для того, чтобы у нас были силы, ресурсы и возможности для защиты наших граждан. Мы знаем, и это касается всех союзников, что принимать решения по бюджетам и увеличивать расходы на оборону непросто. Однако, в конце концов, безопасность является основой процветания", – сказал он.

Напомним, президент Чехии Петр Павел и правительство спорят также о политике расходов на оборону. Павел неоднократно критиковал запланированный объем расходов на оборону Чехии, с которым она может оказаться среди "аутсайдеров" в НАТО.

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер раскритиковал решение Чехии по расходам на оборону, которые не достигают даже предыдущей цели в 2% ВВП.

