Мер міста у Франції анонсував санкції для "зашвидких" самокатів та електровелосипедів

Новообраний мер французького міста Бордо анонсував запровадження жорсткіших покарань для самокатників та електровелосипедистів, які їздять на швидкості понад 25 км/год – аж до конфіскації транспортного засобу.

Як повідомляє ICI.fr, про це він заявив, презентуючи свій 100-денний план діяльності на посаді.

Новообраний мер Бордо Томас Казнав заявив, що вважає за необхідне суворіше карати користувачів електросамокатів та електровелосипедів, які їздять тротуарами чи велодоріжками на швидкості понад 25 км/год, що є максимальною дозволеною швидкістю.

Такі обіцянки стали реакцією на все більшу розповсюдженість електричного мікротранспорту та велосипедів і наростаючу проблему з тим, що не всі розуміють небезпечність пересування на великій швидкості поруч з пішоходами. Деякі самокати й велосипеди їздять на швидкості понад 40 км/год, чого достатньо для ДТП з серйозними наслідками.

"Коли мене на велодоріжці випереджають на швидкості 40-50 км/год – я думаю, що це вже небезпечно", – каже Казнав.

Мер обіцяє почати системні патрулювання поліції з фіксацією швидкості, внаслідок чого "гонщики" будуть отримувати штрафи і навіть конфіскацію транспортного засобу.

Містяни, які підтримують контрзаходи, кажуть, що швидкі електросамокати – справді велика проблема, тому що можуть з’являтися зненацька там, де їх не очікують, і їздять досить тихо. "Проблема не так у швидкості, як у тому, де вони їздять – поруч з пішоходами на тротуарах, що найбільш загрозливо. Якщо вони на дорозі, тоді без проблем", – коментує для статті один з перехожих.

"Як людина, яка регулярно пересувається велосипедом у Бордо, можу чітко сказати: електровелосипеди й електросамокати стають небезпечними, неадаптованими до наших вулиць. Особливо коли хтось вважає, що він на гоночній смузі", – коментує інший мешканець міста.

Найменш задоволені нововведеннями, ймовірно, будуть кур'єри сервісів доставок, для яких від швидкості прямо залежить кількість замовлень, які вони можуть виконати за певний час. У коментарях кур’єри прямо визнають, що їздять трохи швидше, ніж дозволено, але й запевняють, що загалом вони не проти якогось контролю – оскільки нещасних випадків все більше, а деякі люди поводяться абсолютно безвідповідально.

Жорсткіше регулювання дрібного електротранспорту стало актуальною темою для більшості європейських міст після масової появи приватних електросамокатів і сервісів їхнього прокату після 2020 року – до того їхнє використання ніяк не було прописане у ПДР.

Париж став першою столицею у Європі, де за результатами референдуму прокатні електросамокати опинились під забороною – після стрімкого зростання кількості ДТП за їхньої участі.

У парламенті Німеччини в кінці 2025 року затвердили посилені правила для користувачів електросамокатів. В Естонії хочуть заборонити використання електросамокатів дітям до 10 років.

