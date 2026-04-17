Новоизбранный мэр французского города Бордо объявил о введении более строгих наказаний для самокатчиков и электровелосипедистов, которые ездят со скоростью свыше 25 км/ч, вплоть до конфискации транспортного средства.

Как сообщает ICI.fr, пишет "Европейская правда", об этом он заявил, представляя свой 100-дневный план деятельности на посту.

Новоизбранный мэр Бордо Томас Казнав заявил, что считает необходимым более строго наказывать пользователей электросамокатов и электровелосипедов, которые ездят по тротуарам или велодорожкам со скоростью более 25 км/ч, что является максимально допустимой скоростью.

Такие обещания стали реакцией на все большее распространение электрического микротранспорта и велосипедов и нарастающую проблему, связанную с тем, что не все понимают опасность передвижения на большой скорости рядом с пешеходами. Некоторые самокаты и велосипеды мчатся со скоростью более 40 км/ч, чего достаточно для ДТП с серьезными последствиями.

"Когда меня на велодорожке обгоняют со скоростью 40–50 км/ч – я думаю, что это уже опасно", – говорит Казнав.

Мэр обещает начать системное патрулирование полиции с фиксацией скорости, в результате чего "гонщики" будут получать штрафы и даже конфискацию транспортного средства.

Горожане, поддерживающие эти меры, говорят, что быстрые электросамокаты – действительно большая проблема, потому что могут появляться неожиданно там, где их не ждут, и ездят довольно тихо. "Проблема не столько в скорости, сколько в том, где они ездят – рядом с пешеходами на тротуарах, что наиболее опасно. Если они на дороге, тогда без проблем", – комментирует для статьи один из прохожих.

"Как человек, который регулярно передвигается на велосипеде в Бордо, могу четко сказать: электровелосипеды и электросамокаты становятся опасными, неадаптированными к нашим улицам. Особенно когда кто-то считает, что он на гоночной полосе", – комментирует другой житель города.

Наименее довольны нововведениями, вероятно, будут курьеры служб доставки, для которых от скорости напрямую зависит количество заказов, которые они могут выполнить за определенное время. В комментариях курьеры прямо признают, что ездят немного быстрее, чем разрешено, но и уверяют, что в целом они не против какого-то контроля – поскольку несчастных случаев становится все больше, а некоторые люди ведут себя абсолютно безответственно.

Более жесткое регулирование мелкого электротранспорта стало актуальной темой для большинства европейских городов после массового появления частных электросамокатов и сервисов их проката после 2020 года – до этого их использование никак не было прописано в ПДД.

Париж стал первой столицей в Европе, где по результатам референдума прокатные электросамокаты оказались под запретом – после стремительного роста количества ДТП с их участием.

В парламенте Германии в конце 2025 года утвердили ужесточенные правила для пользователей электросамокатов. В Эстонии хотят запретить использование электросамокатов детям до 10 лет.

