В Чехии пришли с обысками в компанию, заподозрив в нарушении санкций против РФ

В среду чешские таможенники пришли с обысками в компанию, которую заподозрили в обходе санкций против России.

Об этом сообщают ряд чешских СМИ, среди которых IDNES, пишет "Европейская правда".

15 апреля таможенная администрация Чехии пришла с обысками в инженерную компанию в районе города Дечин, что у границы с Германией. Причиной стали подозрения в обходе санкций, поскольку продукция производителя за последние годы регулярно оказывалась в России. Во время обыска никого не задержали.

СМИ сначала неофициально сообщали, что речь идет о TOS Varnsdorf, производителе различных промышленных станков. Впоследствии главный прокурор Праги Зденек Штепанек и маркетинговый директор компании Михал Махачек подтвердили эту информацию.

"Могу подтвердить, что наша прокуратура наблюдает за уголовным производством, связанным с подозрениями в нарушении международных санкций", – отметил Штепанек.

Портал Deník N писал, что станки компании попадают в Россию обходным путем через третьи страны – в частности, Турцию и Кыргызстан. В прошлогодних комментариях руководство компании категорически отвергало нарушение санкций.

В 2025 году в Германии пяти людям объявили приговоры за нарушение санкций против России.

Читайте также на эту тему: Прозрачность как средство от обхода санкций: каким путем пошли ЕС, США и Британия.