Молдова оголосила персонами нон грата керівництво російських військ у Придністров’ї

Молдова оголосила персонами нон грата представників командування оперативної групи російських військ (ОГРВ), незаконно розміщеної у невизнаному Придністров'ї.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу заявив, що ці особи повинні прибути на контрольовану молдовським урядом територію для оформлення свого легального статусу, інакше вони не зможуть виїжджати за межі Придністров’я.

"Ці люди оголошені небажаними на території Республіки Молдова, і причина дуже проста та конкретна: російська армія незаконно перебуває на території Республіки Молдова. Саме це ми сказали, ми наважилися та прийняли це рішення – оголосити їх небажаними", – сказав Гросу.

Наслідком цього рішення є обмеження свободи пересування російських військових, розміщених у Придністров’ї. Особи, оголошені небажаними, будуть затримані та відправлені до країни походження, якщо вони спробують перетнути контрольно-пропускні пункти на правий берег Дністра або виїхати з країни через Міжнародний аеропорт Кишинева.

За даними медіа, до цього списку увійшли командувач ОГРВ Дмитрій Зеленков, його заступники Дмитрій Опалєв, Сергєй Машенко та Сергєй Ширшов, а також начальник штабу Марат Ярулін та Алексєй Богомолов, який займається схемами незаконного фінансування ОГРВ.

У Міграційній інспекції Молдови повідомили, що з початку року 76 іноземців оголошено небажаними на термін від 5 до 15 років, серед яких "також є члени неконституційних військових формувань".

Нагадаємо, 25 лютого президентка Молдови Мая Санду позбавила громадянства дев’ять чинних або колишніх посадовців з невизнаного Придністров’я, зокрема і ексміністра внутрішніх справ невизнаного Придністров’я Руслана Мову.

