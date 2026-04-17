Молдова объявила персонами нон грата руководство российских войск в Приднестровье

Молдова объявила персонами нон грата представителей командования оперативной группы российских войск (ОГРВ), незаконно размещенной в непризнанном Приднестровье.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу заявил, что эти лица должны прибыть на контролируемую молдавским правительством территорию для оформления своего легального статуса, иначе они не смогут выезжать за пределы Приднестровья.

"Эти люди объявлены нежелательными на территории Республики Молдова, и причина очень проста и конкретна: российская армия незаконно находится на территории Республики Молдова. Именно это мы и сказали, мы решились и приняли это решение – объявить их нежелательными", – сказал Гросу.

Следствием этого решения является ограничение свободы передвижения российских военных, размещенных в Приднестровье. Лица, объявленные нежелательными, будут задержаны и отправлены в страну происхождения, если они попытаются пересечь контрольно-пропускные пункты на правый берег Днестра или выехать из страны через Международный аэропорт Кишинева.

По данным СМИ, в этот список вошли командующий ОГРВ Дмитрий Зеленков, его заместители Дмитрий Опалев, Сергей Машенко и Сергей Ширшов, а также начальник штаба Марат Ярулин и Алексей Богомолов, который занимается схемами незаконного финансирования ОГРВ.

В Миграционной инспекции Молдовы сообщили, что с начала года 76 иностранцев объявлены нежелательными на срок от 5 до 15 лет, среди которых "также есть члены неконституционных воинских формирований".

Напомним, 25 февраля президент Молдовы Майя Санду лишила гражданства девять действующих или бывших чиновников из непризнанного Приднестровья, в том числе экс-министра внутренних дел непризнанного Приднестровья Руслана Мову.

Читайте также статью "Европейской правды": Внешнее управление и экономическое давление: как Молдова планирует вернуть Приднестровье.