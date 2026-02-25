Укр Рус Eng

Cанду позбавила громадянства Молдови низку посадовців невизнаного Придністров'я

Новини — Середа, 25 лютого 2026, 18:35 — Марія Ємець

Президентка Молдови Мая Санду позбавила громадянства Молдови дев’ять чинних або колишніх посадовців з невизнаного Придністров’я. 

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

У пресслужбі Санду повідомили, що вона підписала указ про позбавлення громадянства дев’яти осіб, які обіймали чи продовжують обіймати посади в органах влади невизнаного Придністров’я. 

Це колишній очільник "МВС" Руслан Мова, депутати парламенту невизнаного регіону Олег Леонтьєв, Вадим Левіцьки, Ігор Буга та Вадим Кравчук і колишній депутат Віктор Гузун; перший заступник "міністра юстиції", очільник "ЦВК" Станіслав Касап і його заступниця Єлена Городецька. 

Процедуру позбавлення громадянства ініціювало Агентство державних послуг на запит Служби інформації та безпеки, де назвали підставою для цього серйозні дії цих осіб проти інтересів Молдови. 

