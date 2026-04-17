Прем’єр Норвегії не виключає спецзаходів, якщо почнеться реальний дефіцит пального
Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре зазначив, що у разі дефіциту пального ймовірно доведеться вживати спецзаходів – але зазначив, що наразі такої близької загрози немає.
Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить NRK.
Стьоре зазначив, що зараз у Норвегії немає підстав говорити про дефіцит пального, але важливо буде у подальші тижні моніторити ситуацію та, за потреби, починати діяти.
"Можливо, буде потреба у добровільних кроках з боку громадян, які може зробити кожен – наприклад, більше працювати з дому. Але якщо усе стане справді серйозно, ми повинні будемо подбати, щоб ресурси використовувалися там, де вони найпотрібніші", – сказав прем’єр.
Він також наголосив, що норвежцям абсолютно немає потреби запасатися пальним – зауваживши, що передусім загроза дефіциту стосується авіаційного палива.
Міжнародна рада аеропортів (ACI) попередила 10 квітня, що Європа зіткнеться з дефіцитом авіаційного палива за три тижні, якщо Ормузька протока не буде повністю відкрита.
Авіакомпанія KLM вже скасовує десятки рейсів у межах Європи через зростання цін на авіаційне паливо.