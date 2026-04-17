Прем’єр Норвегії не виключає спецзаходів, якщо почнеться реальний дефіцит пального

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре зазначив, що у разі дефіциту пального ймовірно доведеться вживати спецзаходів – але зазначив, що наразі такої близької загрози немає.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить NRK.

Стьоре зазначив, що зараз у Норвегії немає підстав говорити про дефіцит пального, але важливо буде у подальші тижні моніторити ситуацію та, за потреби, починати діяти.

"Можливо, буде потреба у добровільних кроках з боку громадян, які може зробити кожен – наприклад, більше працювати з дому. Але якщо усе стане справді серйозно, ми повинні будемо подбати, щоб ресурси використовувалися там, де вони найпотрібніші", – сказав прем’єр.

Він також наголосив, що норвежцям абсолютно немає потреби запасатися пальним – зауваживши, що передусім загроза дефіциту стосується авіаційного палива.

Міжнародна рада аеропортів (ACI) попередила 10 квітня, що Європа зіткнеться з дефіцитом авіаційного палива за три тижні, якщо Ормузька протока не буде повністю відкрита.

Авіакомпанія KLM вже скасовує десятки рейсів у межах Європи через зростання цін на авіаційне паливо.