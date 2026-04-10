У Європі попереджають про дефіцит авіапального, якщо Ормузька протока буде заблокованою

Європа зіткнеться з дефіцитом авіаційного палива вже за три тижні, якщо Ормузька протока не буде повністю відкрита.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на BBC, про це попередила Міжнародна рада аеропортів (ACI).

ACI Європа заявила, що її члени відчувають "зростаючу стурбованість" щодо доступності авіаційного палива, особливо напередодні літнього туристичного сезону.

Організація попередила, що особливо вразливими є менші аеропорти.

"Дефіцит поставок серйозно порушить роботу аеропортів та авіасполучення, що може мати тяжкі економічні наслідки для постраждалих громад та для Європи", – заявив генеральний директор ACI Europe Олів’є Янковец у листі до європейських комісарів з питань енергетики та туризму.

"На цьому етапі ми розуміємо, що якщо прохід через Ормузьку протоку не відновиться у значній та стабільній мірі протягом найближчих трьох тижнів, системний дефіцит авіаційного палива стане реальністю для ЄС", – йдеться у листі.

Кілька авіакомпаній по всьому світу вже скоротили кількість рейсів та підвищили тарифи на перевезення пасажирів через побоювання дефіциту палива.

Минулого тижня базова ціна на авіаційне паливо в Європі досягла рекордного рівня – 1 838 доларів за тонну, порівняно з 831 доларом до початку війни на Близькому Сході.

Також стало відомо, що через війну з Іраном у перші три місяці року Європа збільшила імпорт газу зі флагманського російського проєкту "Ямал СПГ" у Сибіру.

