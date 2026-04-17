Премьер Норвегии не исключает спецмер, если начнется реальный дефицит топлива

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре отметил, что в случае дефицита топлива, вероятно, придется принимать спецмеры – но отметил, что пока такой близкой угрозы нет.

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит NRK.

Стёре отметил, что сейчас в Норвегии нет оснований говорить о дефиците топлива, но важно будет в последующие недели мониторить ситуацию и, при необходимости, начинать действовать.

"Возможно, будет потребность в добровольных шагах со стороны граждан, которые может сделать каждый – например, больше работать из дома. Но если все станет действительно серьезно, мы должны будем позаботиться, чтобы ресурсы использовались там, где они нужны", – сказал премьер.

Он также подчеркнул, что норвежцам абсолютно нет необходимости запасаться горючим – отметив, что прежде всего угроза дефицита касается авиационного топлива.

Международный совет аэропортов (ACI) предупредил 10 апреля, что Европа столкнется с дефицитом авиационного топлива через три недели, если Ормузский пролив не будет полностью открыт.

Авиакомпания KLM уже отменяет десятки рейсов в пределах Европы из-за роста цен на авиационное топливо.