Бундесвер розширить програму залучення українських інструкторів у Німеччині

Німецька армія планує розширити програму залучення українських інструкторів з бойовим досвідом до своїх операцій.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

Генеральний інспектор Бундесверу Крістіан Фройдінг повідомив, що метою такого кроку є "об'єднати українських солдатів з практичним бойовим досвідом з нашими інструкторами".

"Вони спільно випробовуватимуть тактику в польових умовах, навчатимуть і передаватимуть навички, максимально наближені до реальних умов війни" – зазначив він.

Інспектор оголосив про плани більш тісно адаптувати структури Бундесверу до реалій сучасної війни з використанням безпілотних систем.

"Це означає, що в майбутньому бронетанкові війська будуть воювати з використанням безпілотних систем – на землі та в повітрі – так само, як і механізована піхота", – сказав Фройдінг.

Бундесвер має намір використовувати такі системи, як дрони, "більше, ніж будь-коли раніше, для розвідки, в логістичних цілях та для евакуації поранених".

Про те, що українські військові інструктори допомагатимуть солдатам Бундесверу підготуватися до будь-якого можливого нападу Росії на НАТО в рамках домовленості між Києвом та Берліном, Фройдінг розповідав у березні.

У лютому стало відомо, що Німеччина домовилася з Україною про залучення українських військових до навчань своїх Збройних сил для отримання досвіду відбиття російських атак.