Бундесвер розширить програму залучення українських інструкторів у Німеччині
Німецька армія планує розширити програму залучення українських інструкторів з бойовим досвідом до своїх операцій.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.
Генеральний інспектор Бундесверу Крістіан Фройдінг повідомив, що метою такого кроку є "об'єднати українських солдатів з практичним бойовим досвідом з нашими інструкторами".
"Вони спільно випробовуватимуть тактику в польових умовах, навчатимуть і передаватимуть навички, максимально наближені до реальних умов війни" – зазначив він.
Інспектор оголосив про плани більш тісно адаптувати структури Бундесверу до реалій сучасної війни з використанням безпілотних систем.
"Це означає, що в майбутньому бронетанкові війська будуть воювати з використанням безпілотних систем – на землі та в повітрі – так само, як і механізована піхота", – сказав Фройдінг.
Бундесвер має намір використовувати такі системи, як дрони, "більше, ніж будь-коли раніше, для розвідки, в логістичних цілях та для евакуації поранених".
Про те, що українські військові інструктори допомагатимуть солдатам Бундесверу підготуватися до будь-якого можливого нападу Росії на НАТО в рамках домовленості між Києвом та Берліном, Фройдінг розповідав у березні.
У лютому стало відомо, що Німеччина домовилася з Україною про залучення українських військових до навчань своїх Збройних сил для отримання досвіду відбиття російських атак.