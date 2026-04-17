Бундесвер расширит программу привлечения украинских инструкторов в Германии

Немецкая армия планирует расширить программу привлечения украинских инструкторов с боевым опытом к своим операциям.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

Генеральный инспектор Бундесвера Кристиан Фройдинг сообщил, что цель этого шага заключается в том, чтобы "объединить украинских солдат, имеющих практический боевой опыт, с нашими инструкторами".

"Они совместно будут испытывать тактику в полевых условиях, обучать и передавать навыки, максимально приближенные к реальным условиям войны", – отметил он.

Инспектор объявил о планах более тесно адаптировать структуры Бундесвера к реалиям современной войны с использованием беспилотных систем.

"Это означает, что в будущем бронетанковые войска будут воевать с использованием беспилотных систем – на земле и в воздухе – так же, как и механизированная пехота", – сказал Фройдинг.

Бундесвер намерен использовать такие системы, как дроны, "больше, чем когда-либо прежде, для разведки, в логистических целях и для эвакуации раненых".

О том, что украинские военные инструкторы будут помогать солдатам Бундесвера подготовиться к любому возможному нападению России на НАТО в рамках договоренности между Киевом и Берлином, Фройдинг рассказывал в марте.

В феврале стало известно, что Германия договорилась с Украиной о привлечении украинских военных к учениям своих Вооруженных сил для получения опыта отражения российских атак.