У Фінляндії уряд посилює низку імміграційних законів

Уряд Фінляндії подав на розгляд парламенту законопроєкт про депортацію та заборону на в’їзд, мета якого – пришвидшити висилку з країни шукачів притулку, яким було відмовлено.

Про це повідомляє Yle, інформує "Європейська правда".

Окрім цього, уряд подав до парламенту ще два законопроєкти, пов’язані з імміграцією. Вони стосуються іспиту на громадянство та виконання пакту ЄС про міграцію та притулок.

"Якщо розглянути ключові моменти, то одним із них є прискорення виконання рішень про депортацію. Також збільшується максимальний строк утримання під вартою", – розповіла на брифінгу міністерка внутрішніх справ Марі Рантанен.

Після того, як закон набере чинності, заборону на в’їзд можна буде видавати з міркувань національної безпеки.

Рантанен особливо виділила осіб, які мають зв’язки з тероризмом. Заборона на в’їзд може в кожному конкретному випадку поширюватися або на Фінляндію, або на всю Шенгенську зону.

Посилення правил депортації та заборони на в'їзд – частина ширшого курсу уряду на посилення імміграційної політики. Уряд вже раніше вносив зміни до законів про депортацію та заборону на в'їзд.

Законопроєкт про іспит на громадянство посилює умови отримання фінського паспорта. Відтепер однією з умов отримання громадянства стане успішне складання іммігрантом іспиту з фінської або шведської мов. Тестування планується запровадити з початку 2027 року.

Згідно із законопроєктом, тест міститиме від 20 до 40 питань із варіантами відповідей. Для складання тесту заявник повинен правильно відповісти приблизно на 70% питань.

Одночасно з підвищенням вимог до заявників уряд вирішив скоротити фінансування інтеграційних програм на 47 мільйонів євро у 2027 році.

Законопроєкт про виконання пакту ЄС щодо міграції та притулку дозволяє перенести процес надання притулку "до безпечної країни за межами ЄС".

Глава МВС уточнила, що список безпечних країн ще уточнюється. Зараз створюється правова основа для цього механізму.

Законопроєкт також зобов'язує владу проводити перевірку іммігрантів, які перебувають у країні нелегально.

Мета перевірки – виявити, чи становить особа загрозу безпеці у Фінляндії.

У Фінляндії перевірку на зовнішніх кордонах проводитимуть Прикордонна охорона та Митниця. Усередині країни за це відповідатиме поліція, повноваження матиме й Поліція безпеки SUPO.

Нещодавно повідомляли, що з початку 2025 року 14 осіб були позбавлені статусу біженця у Фінляндії з міркувань національної безпеки.

А на початку березня стало відомо, що бельгійський уряд продовжить реалізацію однієї зі своїх ключових міграційних політик, незважаючи на рішення суду про призупинення дії цього заходу.